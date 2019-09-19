Государственная дума на пленарном заседании в четверг ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Как передает РИА Новости, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Конвенция была подписана в городе Актау 12 августа 2018 года.

«Конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается также, что в соответствии с Конвенцией к основным принципам деятельности ее сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.

Подчеркивается, что уточнение пределов распространения суверенитета, суверенных прав и юрисдикции прибрежных государств на Каспии будет способствовать укреплению «стабильности и предсказуемости» в отношениях РФ с партнерами по региону, созданию благоприятных условий для расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как безопасность, транспорт и судоходство, рыболовство, разведка и добыча углеводородных ресурсов и других.

«Конвенция устанавливает иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации. Так, в частности, Конвенция предусматривает правовые режимы в отношении разграничения внутренних и территориальных вод, рыболовных зон, а также участков дна и недр Российской Федерации и других прибрежных государств», — говорится в документе.

При этом, отмечается в тексте, правовые режимы, действующие во внутренних и территориальных водах, зонах и на участках, отличны от правовых режимов, действующих в морских пространствах РФ — во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе.

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