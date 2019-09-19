Перед зданием правительства Армении – напряженная ситуация. Здесь с утра собрались матери и жены погибших солдат. Увидев, что никто из правительства не спускается, чтобы выслушать их, а полицейские не позволяют войти в здание, чтобы встретиться с премьер-министром, председатель координационного совета общественной организации «Зинвор», мать погибшего военнослужащего Маргарита Хачатрян перекрыла вход в здание правительства, сев перед дверью, пишет издание «Айсор.ам».

Матери погибших военнослужащих требуют предоставить им такую же компенсацию, которая была выделена правительством семьям погибших вследствие событий 1 марта 2008 года.

Minval.az