Начальник полиции Армении Валерий Осипян отправлен в отставку. Соответствующий указ в среду подписал президент Армении Армен Саркисян.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 2 статьи 13 закона «О службе в полиции», освободить Валерия Осипяна от должности начальника полиции Республики Армения», — говорится в документе, опубликованном на сайте президента.

Ранее стало известно, что премьер-министр Никол Пашинян представил президенту Армену Саркисяну ходатайство об освобождении Валерия Осипяна от должности начальника полиции.

По данным некоторых армянских СМИ, решение об отставке было принято после заседания Совета безопасности под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

Валерий Осипян был назначен начальником полиции сразу же после «бархатной революции» – 10 мая 2018 года. До этого занимал должность замначальника столичного управления полиции. В дни протестов он и нынешний премьер Армении Никол Пашинян находились по разные стороны баррикад. После прихода к власти Пашинян остановил свой выбор на Осипяне, заявив, что это решение должно иметь символическое значение. Глава правительства назвал это знаком искоренения «культуры колючей проволоки» в Армении.

Minval.az