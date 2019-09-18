США и Беларусь приняли решение восстановить дипломатические представительства на уровне послов. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 17 сентября, со ссылкой на заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла.

Представитель США заверил, что Вашингтон «делает это не с целью соревнования с какой-то другой страной», а для более полной реализации двусторонних отношений с Беларусью. Кроме того, Хейл подчеркнул заинтересованность в сохранении суверенитета Беларуси.

«Нам очень дорог этот регион, и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности», — подчеркнул Хейл на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, добавив, что США в максимальной степени поддерживают «суверенитет и независимость Беларуси»

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