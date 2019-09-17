Лиаму Хемсворту непросто далось крушение его брака с Майли Сайрус. Как утверждают приятели актера, после того, как он узнал. что Майли его бросила, актер впал в депрессию. Из которой его удалось вытащить только его брату — Крису Хемсворту. Он увел его в свое австралийское поместье, где Лиам постепенно приходит в себя…

Как стало известно на днях, 29-летнему Лиаму довелось пережить настоящий шок. Ведь он узнал о том, что его браку с Майли пришел конец не от своей супруги, а из социальной Сети! Иначе говоря, Сайрус даже не потрудилась лично сообщить ему о своем решении уйти от него. Сначала она разместила на своей страничке туманный пост о необходимости перемен и о том, что переменам бесполезно сопротивляться. А потом в Сети появилось официальное заявление от представителя Сайрус, из которого Лиам с изумлением узнал, что он и Майли, якобы, пришли к совместному решению расстаться… Хотя, на самом деле, никакого совместного решения не было. Об этом сообщило интернет-издание Page.six. Лиам отреагировал на это заявление только два дня спустя, так и не дождавшись, когда Майли вступит с ним в личный контакт. В своем кратком послании он сообщил, что расстался с Сайрус, но при этом, искренне желает ей счастья…

Как пишет издание «7Дней», сейчас Хэмсворт, по словам его друзей, уже чувствует себя гораздо бодрее. И в этом не последнюю роль сыграла гостья, появившаяся в поместье его брата — актриса Изабель Лукас, с которой Лиама, конечно же, не случайно свел Крис. Он давно знает Изабель и решил, что она — как раз та женщина, которая поможет ему забыть Майли.

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