Фанаты Киры Найтли были поражены, увидев фото актрисы, сделанные папарацци совсем недавно. На этих снимках фотографы запечатлели 34-летнюю Киру с ее супругом —36-летним музыкантом Джеймсом Райтоном, гуляющих по улицам города. При этом, оба были одеты довольно скромно — так, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания.

Но удивление поклонников актрисы вызвало вовсе не то, как выглядели Кира и ее муж, а то, что они прогуливались с коляской! Между тем, никто из посторонних даже не догадывался, что Кира уже родила.

Сама актриса пока что никак не прокомментировала новые снимки. Так что ни пол ребенка, ни то, как его назвали, пока неизвестно. Правда розовые цветы, которые фанаты разглядели на фото в руке актрисы расценили как намек на то, что Кира родила еще одну дочку.

Издание «7Дней» уточняет, что о том, что Кира ждет второго ребенка, стало известно весной этого года, когда актриса появилась на мероприятии в Париже в эффектном белом платье, под которым было просто невозможно не увидеть ее округлившийся живот. Напомним, кроме недавно родившегося ребенка, на прогулке с которым папарацци подловили супругов, у Киры и Джеймса есть старшая дочка — Эди, которая появилась на свет в мае 2015-м. Причем тогда супруги тоже не спешили объявить о состоявшемся прибавлении в семействе. А о том, как родители назвали свою малышку, они сообщили лишь несколько месяцев спустя. Что же касается их свадьбы, то бракосочетание Киры и Джеймса, которые начали встречаться в 2011-м, состоялось в мае 2013-го, во Франции.

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