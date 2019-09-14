Скончался выдающийся представитель азербайджанской школы изобразительного искусства, Народный художник Таир Таиров. Художник скончался в возрасте 71 года, сообщает Репорт.

Таиров родился 30 мая 1948 года в Баку. В 1973 году окончил Азербайджанский государственный институт искусств. Прославился как художник-постановщик театральных постановок.

Таиров создал декорации и эскизы нарядов к таким постановкам, как «Травиата», «Севильский цирюльник», «Севиль», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Лейли и Меджнун» и многих других.

В 2002 году Таир Таиров был удостоен звания «Заслуженный художник», а в 2013 году – «Народный художник».

Minval.az