Администрация президента России наказала чиновников, которые в 2017 году допустили выезд за границу Олега Смоленкова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

СМИ называют Смоленкова агентом ЦРУ, вывезенным в США в целях безопасности. Собеседники «Интерфакса» утверждают, что два года назад он уехал с семьей на отдых в Черногорию несмотря на запрет для российских чиновников выезжать туда. Ограничения на выезд были введены после того, как черногорские власти обвинили Москву в попытке переворота в стране. Россия это отрицала.

Действия должностных лиц квалифицировали как безответственность и ослабление контроля. Некоторых чиновников уволили, утверждает один из источников.

Имя Смоленкова ранее упоминалось в связи с информацией о завербованном ЦРУ высокопоставленном российском чиновнике. Сотрудник американской разведки, по данным СМИ, несколько десятилетий строил карьеру в российском МИД и Администрации президента, а в 2017 году был вывезен из России через Черногорию из-за опасности разоблачения. После сообщений в прессе Россия запрашивала Интерпол о нахождении Смоленкова.

ЦРУ информацию о вывезенном из России агенте назвало «неточной». Президент США Дональд Трамп сказал, что ответ ведомства его устраивает. ФСБ информацию не комментировало.

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