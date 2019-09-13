Палестина попросила российский МИД повлиять на Израиль из-за обещаний премьер-министра еврейского государства аннексировать Западный берег реки Иордан. Об этом сообщил «Известиям» палестинский посол Абдель Хафиз Нофаль.

По его словам, письмо в Министерство иностранных дел России палестинская сторона написала 11 сентября. Сделано это было «поскольку Россия — одна из немногих стран, сохраняющих хорошие отношения со всеми игроками в регионе», объяснил дипломат.

Нофаль отметил, что Москва в тот же день заявила о приверженности резолюциям ООН, по которым север долины реки Иордан принадлежит палестинцам. «Мы верим в возможности Москвы повлиять на израильскую сторону, чтобы последняя отказалась от подобных агрессивных планов», — сказал он.

Посол также сообщил, что у Палестины есть большая поддержка со стороны арабских стран, которые совместно выступают против израильского плана. «Мы прекрасно понимаем, что США в этом вопросе поддерживают Израиль», — добавил он.

12 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство может быть вынуждено в ближайшее время начать войну с сектором Газа. До этого стало известно, что политик включил в программу своей партии на парламентских выборах распространение суверенитета Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан.

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