Узбекистан официально обратился в секретариат Тюркского совета с заявлением о вступлении в организацию. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Daily Sabakh.

По словам Чавушоглу, Ташкенту переданы документы для оформления членства в Совете. Министр добавил, что готовность вступить в организацию выразил и Туркменистан — в качестве страны-наблюдателя. Сейчас генеральный секретарь Совета Багдад Амреев вместе со своим помощником готовится к поездке в Ашхабад. Очередной ежегодный саммит организации пройдет 16 октября в Азербайджане.

Чавушоглу напомнил, что на прошлогоднем саммите, который прошел в киргизском городе Чолпон-Ата, страной-наблюдателем стала Венгрия. 19 сентября министры иностранных дел стран-участниц Совета соберутся в Будапеште, где в торжественной обстановке откроют европейский офис организации.

Тюркский совет (Совет сотрудничества тюркоязычных государств) был создан по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 3 октября 2009 года в Нахчыване на девятом саммите глав тюркоязычных государств. Это международная платформа, предназначенная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира. Пока членами Тюркского совета являются четыре страны — Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. О намерении Узбекистана вступить в организацию президент этой страны Шавкат Мирзиёев заявил в 2018 году на шестом саммите Совета. Тогда же он предложил сделать столицей организации узбекский город Хиву.

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