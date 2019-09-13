В Баку 21-летний парень скончался от ножевого ранения.

Инцидент произошел в поселке Рамана Сабунчинского района. Жителя Баку Ахмедова Джафара (1998 г.р.) ударил ножом Алиев Сейран (1992 г.р.), состоявший в близких отношениях с его супругой.

Джафар Ахмедов застал жену с любовником в своей квартире. Между мужчинами завязалась драка, в результате которой Алиев ударил Ахмедова ножом, передает агентство АПА.

Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Сотрудники полиции задержали С.Алиева. Возбуждено уголовное дело по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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