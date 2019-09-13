Министерство обороны США рассматривает возможность отправки на северо-восток Сирии около 150 военнослужащих для осуществления совместного с ВС Турции наземного патрулирования. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По ее оценке, такой шаг со стороны Пентагона по крайней мере временно приостановит действие указа президента США Дональда Трампа, который в декабре 2018 года распорядился начать вывод американских войск с территории Сирии. Издание указывает, что решение направить дополнительный контингент в Сирию можно расценивать как попытку американской администрации снизить градус напряженности в отношениях с властями Турции, которые недовольны поддержкой Вашингтоном «Сирийских демократических сил» — вооруженных формирований курдов, ведущих борьбу с террористической организацией «Исламское государство».

Minval.az