Армянский народ должен осознать ответственность за агрессию в отношении Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на приеме по случаю Дня независимости Украины.

«Авантюрные заявления Пашиняна и его безответственные и подстрекающие к войне действия направляют процессы в регионе в опасное русло. Существует необходимость осознания армянским народом тяжёлой ответственности за агрессию в отношении территории народов региона, приютивших их», — заявил Х.Халафов.

По его словам, азербайджанское государство и его народ никогда не позволят аннексировать свои территории.

Х.Халафов выразил благодарность Украине за их твердую позицию в отношении территориальной целостности Азербайджана и не признания так называемых «выборов» в «органы местного самоуправления».

«Особо хочу отметить, что изменение государственных границ путем применения силы не признается мировым сообществом. Рано или поздно государства, выбравшие подобный путь, потерпят крах», — подчеркнул замминистра.

Minval.az