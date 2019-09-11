Известная многодетная мать и звезда Голливуда Анджелина Джоли планирует усыновить еще одного ребенка. Он станет седьмым в большой семье актрисы, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Radar Online.

Накануне в интервью 44-летняя актриса рассказывала, что до сих пор не привыкла к отсутствию старшего сына, уехавшего учиться в Южную Корею. Из-за этого звездная мама погрузилась в «психологическую яму», что и подтолкнуло к идее нового усыновления.

Как сообщает источник, усыновление должно произойти уже через несколько месяцев. Какой национальности будет малыш, остается тайной.

«Она хотела заполнить пустоту свиданиями, но выбрала другой способ. Благодаря связям в ООН у Энджи уже есть несколько проработанных вариантов, но ее решения еще нет», – пишет издание.

Minval.az