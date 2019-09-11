На днях Бейонсе — «Королева поп-музыки», как ее называют фанаты, и мама троих очаровательных детей, отпраздновала свой очередной день рождения. Она встретила его на музыкальном фестивале в Филадельфии, где коллеги ухитрились поздравить ее с личным праздником еще до его наступления, преподнеся имениннице роскошный торт. А в сам день рождения певицу просто засыпали поздравлениями все ее друзья и родные, включая маму — Тину Ноулз. Однако именно ее поздравление произвело переполох среди фанатов певицы. Ведь Тина разместила на странице дочери, следующий текст: «39 лет назад ты вошла в мою жизнь, и я без тени колебания могу сказать, что это Бог благословил меня. И я не думала, что смогу испытывать к кому-либо такую сильную любовь. Но я ощутила ее в тот момент, как увидела тебя!»

Это поздравление, мягко говоря, удивило фанатов. Ведь официально считается, что Бейонсе отпраздновала свой 38-й, а не 39-ый день рождения. Как решили поклонники певицы, ее мама вряд ли могла ошибиться. Тогда получается, что Бейонсе зачем-то занижает свой возраст на один год. Однако когда Тине указали на ее ошибку, она исправила свой «пост». И ловко выкрутилась из ситуации. Тина заявила: она будто бы имела ввиду, что Бейонсе вошла в ее жизнь, когда мама певицы забеременела. А это было как раз 39 лет назад… Об этом сообщило издание 7Дней со ссылкой на Media Take Out.

Возможно, на эту «неувязочку» не обратили бы такого внимания, если бы это был первый случай, когда возникло сомнение в возрасте Бейонсе. Но несколько лет назад аналогичным образом «отличился» отец певицы — Мэттью Ноулз. Тогда во время своего интервью он заявил, что его дочка — ровесница Пинк, которая, как известно родилась в 1979-м. В то время как официальный день рождения Бейонсе — 1981-ый. Выходит, либо родители Бейонсе не помнят, когда родилась их собственная дочь, либо певица зачем-то скрывает свой подлинный возраст.

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