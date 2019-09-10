Арбитражный суд Московской области 9 сентября в очередной раз продлил на шесть месяцев срок реализации имущества экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Как отмечается в информации на сайте суда, следующий отчет о ходе процедуры финансового управляющего Валерия Кубелуна назначен на 4 марта 2020 года.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом по заявлению физлица 21 декабря 2015 года. В решении суда тогда отмечалось, что на момент рассмотрения обоснованности требования кредитора Исмаилов постоянного места работы и источника доходов не имел. У должника тогда был земельный участок в Московской области кадастровой стоимостью 13,9 млн рублей, наличные денежные средства в сумме 25 тыс. рублей, а также денежные средства в кредитных учреждениях — 88,79 рубля и $28,77.

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