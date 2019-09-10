В иракском городе Кербела из-за давки во время Ашуры погиб по меньшей мере 31 человек. Об этом сообщает Al Arabiya.
По его данным, ещё 96 человек получили травмы.
В иракском городе Кербела из-за давки во время Ашуры погиб по меньшей мере 31 человек. Об этом сообщает Al Arabiya.
По его данным, ещё 96 человек получили травмы.
Дата: 2019/09/10 17:51
Раздел: Новость
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