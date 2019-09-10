Национальное Собрание Армении обсудило изменения в Устав ОДКБ, которые предполагают введение статуса партнера Организации, сообщает местный Sputnik.

«Устав ОДКБ предполагает, что страны или международные организации могут получить статус наблюдателя, но процесс подробно не описан. Поправки должны внести ясность в вопрос предоставления статуса, а также определить, в каких случаях это решение может быть пересмотрено», — сказал Кочарян.

Он добавил, что поправками вводится статус партнера ОДКБ. Оба статуса могут быть получены той или иной страной или организацией только на основе консенсуса – согласия всех членов ОДКБ.

Таким образом, по его словам, «не стоит беспокоиться, что Азербайджан может получить какой-то статус без согласия Еревана».

Более того, если какое-то государство станет партнером или наблюдателем и начнет действовать вразрез со своими обязательствами, то будет лишен этого статуса, добавил он.

Депутат Арман Бабаджанян в своем выступлении заявил, что у Азербайджана в ОДКБ больший вес, чем у Армении, объяснив свои слова тем, что Баку «добился отзыва армянского генсека».

А депутат Микаел Мелкумян спросил Кочаряна, «нельзя ли ввести в Устав пункт об ограничении продажи оружия противникам стран-членов Организации», имея ввиду успешное военное сотрудничество России и Беларуси с Азербайджаном.

«Можно попробовать пойти по этому направлению, но препятствия будут очень серьезными. Однако хочу зафиксировать, что в ОДКБ есть пункт о том, что то же оружие участники Организации могут приобрести по более доступным ценам», — ответил Кочарян.

Сообщается, что спикер парламента Арарат Мирзоян поддержал инициативу Мелкумяна, отметив «необходимость продвижения этой идеи в рамках ОДКБ».

В последние годы много говорится о возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ, а также о возможности полноправного членства Баку в военно-политическом блоке. Однако официальный Баку неоднократно заявлял, вопрос вступления в ОДКБ, в том числе в статусе наблюдателя, в Азербайджане не находится в стадии дискуссии.

Minval.az