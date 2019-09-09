Гагаузская автономия Молдовы ждет президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии культурно-образовательного комплекса в Чадыр-Лунге.

Президент Молдовы Игорь Додон обсудил в понедельник с башканом автономии Ириной Влах ряд важных социально-экономических вопросов развития гагаузской автономии, сообщает «Интерфакс».

«Глава автономии проинформировала о скором завершении строительства Культурно-образовательного комплекса в Чадыр-Лунге, возводимого азербайджанским Фондом имени Гейдара Алиева. Сдача объекта в эксплуатацию должна состояться до конца текущего года, на его открытии ждем доброго друга нашей страны – президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», — написал Додон на своей страничке в соцсети Facebook.

Minval.az