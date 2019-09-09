Спецназовцы ГРУ России Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в 2016 году обменяли на экс-депутата Верховной Рады Надежду Савченко, мертвы. Об этом, ссылаясь на данные собственных источников, в телепрограмме «ТСН.Тиждень» рассказал журналист Андрей Цаплиенко. Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о смерти этих российских военнослужащих.

«Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу – среди боевых потерь», – отметил он.

Российских военных Ерофеева и Александра Александрова задержали в мае 2015 года в Луганской области во время боестолкновения с подразделением Вооруженных сил Украины. Они получили ранения.

18 апреля 2016 года Голосеевский райсуд Киева признал их виновными в ведении агрессивной войны на территории Украины, участии в террористической организации и совершении теракта и приговорил к 14 годам лишения свободы. В мае 2016 года их обменяли на нардепа Надежду Савченко.

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