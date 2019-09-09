Президент Франции Эммануэль Макрон в мае 2020 года приедет в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет «Интерфакс».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года подтвердили около 17 лидеров зарубежных стран, в том числе Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Белоруссии, Армении и Сербии.

В 2015 году памятные мероприятия по случаю 70-летия Победы в Москве проигнорировали многие мировые лидеры. Это произошло на фоне ухудшения отношений с Россией после присоединения Крыма. Тогда канцлер Германии Ангела Меркель отказалась приезжать на парад 9 мая, но 10 мая возложила венок к могиле Неизвестного солдата в Москве.

Minval.az