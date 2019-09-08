В своем недавнем интервью Брэд Питт откровенно рассказал о том, как ему далось перенести самый непростой период с своей жизни. «Всем из нас, как и мне, доводилось переживать боль, горе и потери. И мы большую часть наших жизней прячем все это в себе. Но однажды эти «тайники» необходимо открыть!» — цитирует слова 55-летнего актера издание «7Дней».

Брэд, новость о разводе которого с Джоли так поразила всех в сентябре 2016-го, считает, что психологические проблемы, захлестнувшие в то время, на самом деле начались гораздо раньше. Он стал звездой еще в 90-х, но ему, как утверждает актер, никогда не было комфортно в этом статусе. Питт страдал от излишнего внимания к себе, от того, что ему все время приходилось оправдывать ожидания и терпеть, то что его личная жизнь становилась предметом всеобщего обсуждения. И оба его брака — с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли только усугубили ситуацию. «Мне было ужасно некомфортно, и я замкнулся в себе, стараясь забыться при помощи «травки» и алкоголя…» — признался актер.

А после того, как его брак с Джоли потерпел крушение, и он, к тому же надолго лишился возможности видеть своих детей, Питт, как он утверждает «достиг дна». И понял, что нужно что-то срочно делать, чтобы хотя бы выжить. Как рассказал Брэд, он обратился в общество Анонимных Алкоголиков, о чем Питт, впрочем, упоминал и раньше. Но прежде он не упоминал, что регулярно ходил туда целых полтора года. «Я сидел там и слушал, как люди говорят о себе так откровенно, как я вообще не мог себе раньше представить. И вскоре я понял: рассказывая так же честно все о себе, не боясь выставить напоказ все то, что я раньше скрывал, я испытываю чувство освобождения. А в лице моих новых друзей, я обрел круг, в котором чувствовал себя в полной безопасности. Я рассказывал им все и, надо сказать, ни один из них не поддался искушению выболтать мои признания прессе…» — поведал Питт. Именно его «товарищи по несчастью», как утверждает Брэд, стали его группой поддержки и помогли ему выжить.

Minval.az