Намечается ещё одно очень важное событие для азербайджанской диаспоры: 12 октября в Москве состоится Второй Форум Союза Азербайджанцев России (САР). Примечательно, что одной из центральных тем Форума станет Армяно-Азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт. Фактически, это первый случай, когда на диаспорском мероприятии такого масштаба будет поднята столь щепетильная тема. Особое внимание организаторов Второго Форума САР к теме восстановления территориальной целостности Азербайджана связано с тем, что в Армяно-Азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте настал критический для нас момент: процесс мирного урегулирования конфликта зашёл в тупик и практически исчерпал свои возможности. Армения, оккупировавшая 20% территорий Азербайджана, затягивает процесс мирного урегулирования и пытается «узаконить» захват азербайджанских территорий. Такая позиция Еревана открывает путь к новой войне между Арменией и Азербайджаном, сообщает сайт Союза азербайджанцев России.

Поэтому обсуждаться будет не столько история данного конфликта и его причины, а нынешняя реальность вокруг него и возможные пути разрешения этого самого застарелого конфликта на постсоветском пространстве. По сути, глубокие исторические ссылки уже не могут повлиять на урегулирование конфликта. Призванная урегулировать конфликт Минская группа ОБСЕ – формат, поддерживающий международное право, фактически показала свою неэффективность. Однако до сих пор не определено, каким образом азербайджанские диаспорские организации должны участвовать в разрешении данной проблемы.

Вот уже более 30 лет армяно-азербайджанская нагорно-карабахская проблема является одной из центральных на всём постсоветском пространстве и не только. События, происходящие в данном регионе, привлекают внимание ведущих стран. Особенно здесь стоит выделить Россию, США, Францию и Турцию.

Говоря о России, которая является одним из трёх сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отметим, что здесь проживает многочисленная азербайджанская и армянская диаспоры. В конце 80-х – начале 90-х годов именно карабахский конфликт стал главной причиной массовой миграции азербайджанцев на территорию России. Большая часть мигрантов были беженцами из зон боевых действий. Таким образом в России стало формироваться поколение азербайджанцев, помнящих войну и остро воспринимающих любые разговоры, касающиеся Нагорного Карабаха. Особенно это было заметно во время апрельских столкновений 2016 года. И азербайджанская, и армянская диаспоры России принимали активное участие в освещении данной проблемы именно со своей позиции. Так, апрельские события выявили множество проблем. Среди них – фрагментарное освещение конфликта в России. Именно поэтому нам понятно желание Союза Азербайджанцев России обсудить нагорно-карабахскую проблему. Давайте попытаемся выявить наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы в этом вопросе.

Проблема 1. О Карабахской войне не хотят говорить

По прошествии более чем 30-летнего срока армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является нежелательной темой в российском обществе. Это можно видеть по СМИ, по комментариям известных общественных и научных деятелей. Российская сторона, признавая территориальную целостность Азербайджана, активно участвует в переговорном процессе на высшем президентском уровне. Однако, когда дело доходит до общественности, данную тему спускают на тормозах. Основной причиной этого является то, что Россия, как многонациональная страна, пытается избежать этнонациональных столкновений на своей территории. Учитывая, что азербайджанская и армянская диаспоры являются крупнейшими в стране, столкновения между ними могут привести к непредсказуемым последствиям. Именно поэтому, касаясь национальной политики и межнациональных отношений, российское руководство пытается избежать темы межнациональных конфликтов. Противоположным результатом является то, что население страны, недостаточно информированное об армяно-азербайджанском конфликте, в т.ч. о событиях 2016 года, приведших к обострению этого конфликта из-за активной пропаганды лоббированных армянами СМИ, получает искажённую информацию.

Проблема 2. Армянские провокации остаются без ответа

Если желание России сохранить межнациональную гармонию и стабильность в стране можно понять, то факт того, что многочисленные армянские провокации на тему Нагорного Карабаха остаются без ответа со стороны российских инстанций, видится нам несколько странным. Армянские диаспорские организации постоянно используют запрещённую в России символику так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», упоминают марионеточный режим в оккупированных территориях Азербайджана в рамках своих выступлений, как историческую часть Армении, снимают на оккупированных территориях фильмы, приглашают туда российских общественников и звёзд. И все это не пресекается российскими властями. То ли это от незнания проблемы, то ли от халатности многих чиновников, возможны и личные интересы отдельных чиновников, в частности регионах России. Всё это, в свою очередь, является грубым нарушением российского законодательства, норм международного права, договоров и соглашений, подписанных между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. В частности, согласно статье 5 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, и Россия, и Азербайджан осуждают сепаратизм во всех его проявлениях и обязуются не поддерживать сепаратистские движения. При этом все провокационные акции со стороны армянской диаспоры России служат раздражителем для российских азербайджанцев и многие из которых являются беженцами из Карабаха и близлежащих районов и не имеют возможности побывать на своей исторической родине. Все это потенциально является ещё одной причиной конфликтов между азербайджанцами и армянами. В свою очередь, эти факты могут отрицательно сказаться на развитии стратегического сотрудничества России Азербайджана.

Большая роль в сложившейся ситуации отводится диаспорским организациям. От их оперативности зависит то, насколько быстро можно пресечь провокационные акции в отношении территориальной целостности Азербайджана. Союз Азербайджанцев России отводит особую роль мероприятиям, противодействующим этим провокациям. Самым свежим примером являются действия организации по отношению к мобильному оператору «Мегафон», разметившему в своих информационных брошюрах название никем непризнанной территории. Именно благодаря жёсткой позиции азербайджанских активистов и, в частности, САР «Мегафон» убрал информацию о «Нагорно-Карабахской республике» со своих источников и принёс извинения российским азербайджанцам. На данный момент организация ведёт активную работу по запрету съёмок фильма «Вальтер», проведение которых запланировано на территории оккупированных территорий Азербайджана. На сегодняшний день представителем Союза Азербайджанцев России в Архангельской области Тарланом Мамедовым было отправлено письмо в адрес Министерства культуры Российской Федерации. В официальном ответе Директора Департамента кинематографии О.Б. Любимовой сказано, что провокационный проект рекомендовано включить в резерв в 2019 году.

Проблема 3. Азербайджанцы сами мало говорят о Нагорном Карабахе

К большому сожалению, именно так. Если посмотреть внимательно на мероприятия азербайджанских организаций, посвящённые дням памяти жертв армяно-азербайджанского конфликта, можно заметить любопытную закономерность: все эти мероприятия проходят скромно и вдали от глаз широкой общественности. В основном это поминальные обеды, на которые собираются только мужчины и которые проходят внутри общины без привлечения представителей других общин. Отсутствует какая-либо информационная программа. Возникает резонный вопрос: ПОЧЕМУ?

В основном это вызвано страхом. Многие лидеры азербайджанских общественных организаций не хотят, чтобы их позиция или поступки по данной теме повлияли на их дальнейшую карьеру. Дело в том, что лидеры диаспорских организаций зачастую являются крупными бизнесменами. Позиции их организаций по конфликтным вопросам могут отрицательно сказаться на бизнесе, который они ведут. То же самое касается и общественных и политических деятелей азербайджанского происхождения. Практическое отсутствие работы с молодёжью приводит к печальным последствиям в виде её незаинтересованности в обсуждении и изучении данного вопроса.

Именно бездействие, а также отсутствие координации между азербайджанскими диаспорскими организациями являются причиной недостаточной осведомлённости российского населения о тех ужасах, с которыми столкнулись азербайджанцы во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Именно поэтому Союз Азербайджанцев России видит своей целью обсуждение и освещение данной проблематики. В рамках Второго Форума Союза Азербайджанцев России хотелось бы обратить пристальное внимание выработке стратегии азербайджанской диаспоры в деле разрешения данного конфликта для восстановления территориальной целостности Азербайджана и возвращения азербайджанских беженцев на исконные территории своего проживания.

Горхмаз Назимоглу

Minval.az