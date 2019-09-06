Американская актриса Кэрол Линли, снимавшаяся в оригинальном сериале «Ангелы Чарли», скончалась в Лос-Анджелесе 3 сентября на 77-м году жизни от сердечного приступа, сообщает Variety со ссылкой на друга голливудской звезды. Информацию об этом подтверждает The Holliwood Reporter.

Кэрол Линли родилась в Нью-Йорке в 1942 году. Свою карьеру начала в детском возрасте в качестве фотомодели. Добилась наибольшей известности благодаря выступлениям на Бродвее. Сыграла главные роли в фильмах «Возвращение в Пейтон-плэйс», «Под деревом любви», «Кардинал», «Банни Лейк исчезает». В 1965 году она позировала обнаженной для Playboy. Среди ее известных работ — съемки для оригинального сериала «Ангелы Чарли» (1976–1981), сообщает РБК.

Линли также снялась в фильме 1972 года «Приключение «Посейдона», где ее героиня исполнила песню «The Morning After». Эта композиция была отмечена «Оскаром» за лучшую песню к фильму.

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