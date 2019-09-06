В сети появилась фотография погибших 3 сентября в Сирии российских военнослужащих. Снимок одновременно опубликовали Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» и агентство РБК. Источник издания, знакомый с обстоятельствами гибели военных, подтвердил подлинность фото.

По данным РБК, группа из восьми военнослужащих вечером 3 сентября проводила разведку и вскоре разделилась на две подгруппы. Одна из них подорвалась на осколочной мине, вторая, выдвинувшись на спасение сослуживцев, пострадала от взрыва еще одной мины. Погибли три офицера, двое получили ранения.

Как уточняет источник издания, все погибшие — майор Роман Мицык, капитан Дмитрий Сысков и старший лейтенант Кирилл Никонов — служили в Силах специальных операций ВС России. Гибель Никонова подтвердили его знакомые, сославшиеся на родителей военного.

В Минобороны 5 сентября опровергли информацию СМИ о гибели российских военнослужащих возле наблюдательного поста в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. В ведомстве заявили, что российских наблюдательных постов там нет, и обвинили журналистов в публикации непроверенной информации.

О гибели в Сирии трех российских офицеров и ранении еще двух в результате подрыва на минах в тот же день написала газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник, не уточнив, в каком подразделении служили погибшие.

Minval.az