Тегеран постепенно склоняется к тому, что провести переговоры с США по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, заявил в пятницу глава Пентагона Марк Эспер.

«Кажется, что Иран медленно движется в сторону той ситуации, при которой мы могли бы провести переговоры», — приводит агентство Associated Press слова Эспера, который находится с визитом в Лондоне.

По его словам, президент США Дональд Трамп решительно настроен придерживаться курса «максимального давления» на Иран посредством экономических санкций, чтобы подтолкнуть его к дипломатическому решению существующих проблем.

Министр обороны США напомнил, что цель Вашингтона заключается в том, чтобы вынудить Иран к переговорам по соглашению, которое бы заменило Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли.

Эспер добавил, что новое соглашение должно гарантировать то, чтобы Иран «не занимался и не приобретал ядерное оружие не только в течение 10 или 15 лет, а не делал этого никогда».

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