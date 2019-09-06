Самому знаменитому симулятору жизни The Sims 4 на днях исполнилось пять лет. И к этой знаменательной дате студия Maxis приготовила бесплатное дополнение. В него вошли одни из самых ожидаемых игроками функций, и они касаются лестниц, пишет «Игромания».

Во время традиционной трансляции Maxis Monthly представители студии рассказали, какие новинки ждут игроков. И самой крупной контентной добавкой станет набор, вдохновлённый культурой Ислама.

Симы смогут обрядиться в традиционные мусульманские убранства: хиджабы, куфи, закрытые платья. Одежда в исламском стиле приготовлена для взрослых, подростков и детей. Стоит отметить, что в гардеробе симов уже находятся одёжки в японском и индийском стиле, полинезийские юбки и парео и прочие национальные убранства.

Строители и дизайнеры смогут использовать в своих домах характерные окна и двери в виде заострённых арок. Но наверняка их намного больше порадует то, что теперь можно будет сделать с лестницами. Вкратце: что угодно.

Лестницы теперь не обязаны идти прямо от этажа к этажу. По пути их можно развернуть и изогнуть как угодно, вместо прямого пролёта обустраивая практически винтовую лестницу. Так что теперь для создания домов со сложнейшей архитектурой не хватает лишь возможности создавать подиумы и «полуэтажи».

Очередное крупное обновление The Sims 4 запланировано на 10 сентября. Это будет контентное дополнение «Мир магии».

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