Маленький осьминог спрятался во рту мужчины во время подводного погружения. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Unilad.

Ныряльщик Шейн Браун погрузился в воду возле острова Оаху на Гавайях. С собой мужчина взял подводную камеру.

Неожиданно к нему подплыл небольшой осьминог. Сначала моллюск ощупал лицо мужчины, а затем забрался ему в рот. Этот момент ныряльщик запечатлел на видео.

Браун предположил, что осьминог мог разнервничаться из-за чего-то рядом. По словам мужчины, моллюск провел во рту несколько секунд и вылез наружу.

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