Двое военнослужащих НАТО погибли во время выполнения задания в столице Афганистана – Кабуле. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на сайт миссии НАТО Resolute Support (Решительная поддержка) в четверг, 5 сентября.

Отмечается, что один военнослужащий был из Румынии. Согласно политике НАТО Resolute Support не раскрывает дополнительных деталей о нем, оставив это румынской стороне.

Второй военный был из США. Согласно политике Пентагона, имя военнослужащего, убитого в бою, не раскрывается до 24 часов после уведомления семьи.

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