Голливудский актер Брэд Питт признался, что страдал алкоголизмом во время расставания с экс-супругой Анджелиной Джоли. Об этом Питт рассказал в интервью The New York Times.

В течение полутора лет 55-летний актер посещал сообщество анонимных алкоголиков. Питт утверждает, что именно эти собрания помогли ему побороть зависимость.

По словам звезды, другие люди на собрании открыто и честно говорили то, что актер никогда раньше не слышал. Именно такие разговоры, поддержка других и регулярные посещения группы вытянули актера из длительного запоя.

Питт говорит, что он “взял ситуацию в свои руки настолько, насколько это было возможно, и, в конце концов, бросил пить”.

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