Последние заявления руководства Армении способствуют эскалации напряженности в регионе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Мамедъяров во вторник принял копии верительных грамот нового посла Великобритании и Северной Ирландии в Баку Джеймса Лайла Шарпа, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Мамедъяров проинформировал собеседника о ситуации в переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Последние заявления руководства Армении способствуют эскалации напряженности в регионе и наносят ущерб переговорному процессу»,- говорится в сообщении МИД.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по текущему состоянию отношений между Баку и Лондоном, выразили удовлетворенность достижениями в сфере энергетики, политики, экономики.

Minval.az