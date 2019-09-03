В ночь на 3 сентября на берегу протоки Чеускинской в районе СНТ «Кедровый» города Нефтеюганска было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами.

Как выяснилось, убитым оказался 26-летний житель Нефтеюганска Магомед Гулиев – гражданин Азербайджана, который подрабатывал в городе частным извозом, пишет российский интернет-портал ugra-news.ru.

Накануне вечером в полиции было зафиксировано заявление о его безвестном исчезновении, как сообщили родственники, он уехал на заказ и пропал.

Автомобиль погибшего обнаружили в районе УМ-4 Нефтеюганска.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В этот же день по горячим следам подозрению в убийстве сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нефтеюганску задержан 28-летний житель Нефтеюганска – ранее судимый за совершение преступлений различной степени тяжести. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Кроме этого, следственные действия проводят с участием еще одного жителя Нефтеюганска, который, по версии следствия, совместно с обвиняемым совершил угон автомобиля погибшего. Объективных сведений о причастности данного лица к убийству не имеется.

Следователи опровергают информацию, ранее опубликованную одним из региональных СМИ, о том, что по подозрению в убийстве задержаны трое подозреваемых.

Не соответствует действительности и информация о том, что погибший был обезглавлен.

Как считает следствие, убийство могло быть совершено из корыстных побуждений – у потерпевшего были похищены деньги и другое имущество. Расследование продолжается.

Minval.az