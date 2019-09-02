Имя Юрия Шатунова неразрывно связано с коллективом «Ласковы май», солистом которого певец был до 1991 года. Затем Шатунов занялся сольной карьерой, а права на хиты группы перешли к бывшему продюсеру певца — Андрею Разину.

Несмотря на такое положение дел, продюсер и артист после прекращения сотрудничества сохранили дружеские отношения. Месяц назад Шатунов отдыхал в Сочи в отеле Разина. Более того, продюсер тогда поделился планами о том, что в октябре этого года им предстоят гастроли по стране.

Однако недавно Юра публично заявил, что обладает теми же авторскими правами на песни, что и Разин, чем положил начало конфликту с экс-продюсером:

«Я никогда не отказывался от песен «Белые розы» и «Седая ночь». Это мои визитные карточки. В свое время я принимал участие в их создании. Также у меня есть все документы от правообладателя и автора этих песен Сергея Кузнецова на их публичное исполнение».

Разин был крайне возмущен подобными высказываниями, а теперь, в случае нарушения прав, готов идти разбираться в суд! Об это он сообщил в своем микроблоге в Instagram:

«Многие спрашивают, кто является правообладателем всех песен группы «Ласковый май». В 2006 году было принято решение суда, которым за мной закреплено право на 27 песен. Позже я продал эти право. Теперь владельцем композиций является ООО «Честная музыка», с которым я и певец Андрей Гуров заключили договор и теперь на законных основаниях исполняем вышеназванный репертуар.Никаких прав ни у кого нет, включая Юру Шатунова и других, кто не заключил договор с «Честной музыкой» на исполнение песен группы «Ласковый май». А в случае, если указанные песни будут исполняться на концертах без передачи на это прав, не только исполнители, но и организаторы мероприятий будут привлечены к административной и уголовной ответственности».

Издание «7Дней» пишет, что пока Шатунов никак не прокомментировал данное заявление. Фанатам творчества «Ласкового мая» остается лишь гадать, что стало причиной конфликта, и как далеко пойдут его участники в попытках доказать правду.

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