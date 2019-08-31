Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них — из-за плохого самочувствия пассажиров.

Об этом сообщили в администрации Волгоградской области РФ. По словам собеседника, в пятницу совершил экстренную посадку самолет Красноярск-Симферополь, пассажирка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в областную больницу, передает агентство АПА.

Второй самолет, который летел из Грозного в Москву, запросил экстренную посадку из-за падения жидкости гидросистемы, сообщили в администрации.

Еще один рейс Баку-Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за 60-летней женщины, которой стало плохо на борту самолета, ее госпитализировали.

«Рейсы Грозный-Внуково и Баку-Москва еще в Волгограде, ожидают вылета, Красноярск-Симферополь отправлен в пункт назначения», — сообщили в аэропорту Волгограда.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев АПА сообщили, что указанный авиарейс Баку-Москва принадлежит компании «Аэрофлот»: «Пока неизвестно, когда самолет вылетит из Волгограда в Москву».

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