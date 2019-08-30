Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызстана Сооронбая Жеэнбекова с Днем независимости, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
«Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны — Днем независимости.
Уверен, что отношения традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном будут постоянно развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов.
В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю братскому народу Кыргызстана мира и благосостояния», — говорится в поздравительном письме главы государства.