Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызстана Сооронбая Жеэнбекова с Днем независимости, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны — Днем независимости.

Уверен, что отношения традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном будут постоянно развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю братскому народу Кыргызстана мира и благосостояния», — говорится в поздравительном письме главы государства.

Minval.az