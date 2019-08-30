12 октября в Москве в «Президент-отель» состоится второй Форум «Союза Азербайджанцев России» «Азербайджанская диаспора в глобализирующемся мире: состояние и перспективы развития».
Основная цель Форума – объединение усилий диаспорских организаций азербайджанцев России вокруг базовых ценностей для защиты и поддержания общенационального единства, участия институтов гражданского общества в разработке стратегии развития азербайджанской диаспоры России.
В ходе Форума будут обсуждены следующие вопросы:
— Азербайджанская диаспора: современные вызовы и организация системной деятельности
— Азербайджанская диаспора России и азербайджано-российские cвязи:
— Азербайджанская диаспора как фактор в межгосударственных отношениях
— Взаимоотношения азербайджанской диаспоры с Азербайджанской Республикой
— Экспертная оценка проблем диаспорских сообществ азербайджанцев России
— Взаимодействие диаспорских сообществ азербайджанцев с органами местной власти России
— Роль СМИ и социальных медиа в создании новой коммуникативной среды азербайджанской диаспоры
— Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт в центре внимания азербайджанских диаспорских организаций
— Лоббизм и диаспора
— План работы «Союза Азербайджанцев России» на 2020 год
В работе форума примут участие государственные деятели России и Азербайджана, представители научной и творческой интеллигенции стран СНГ, Европы и Ближнего Востока, главы и представители общественных организаций азербайджанцев России.
В завершение Форума в киноконцертном зале «Президент-отеля» состоится праздничный концерт классической музыки, посвященный Дню независимости Азербайджана.
Для участия в Форуме необходимо пройти до 15 сентября электронную регистрацию по ссылке:
Желающие выступить с собственным докладом, должны сообщить об этом организаторам до 20 сентября и отправить его заранее на электронную почту [email protected].
Для получения более подробной информации звоните по телефонам:
+7 (495) 781-40-12 Кристина, +7(968) 588-00-00 Анар