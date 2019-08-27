Гражданин России, восемнадцать месяцев проживающий в Губинской районной центральной больнице, на днях будет отправлен на родину.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 64-летний Виктор Серяков на автомобиле скорой медицинской помощи в ноябре 2017 года был доставлен в больницу. В ходе обследования в медицинском учреждении было установлено, что он не видит, на различных частях тела имеются раны, и он заражен рядом заболеваний.

Рассказывая о себе, В.Серяков отметил, что до 1994 года он проживал во Владимирской области Российской Федерации. После трехлетнего тюремного заключения вышедший на свободу Виктор по совету знакомого приехал в Азербайджан на заработки. Долгое время он работал в различных хозяйствах на территории Губинского и Сиязанского районов. Он сообщил, что потерял документы.

В Губинской районной центральной больнице он проходил комплексное лечение в связи с проблемами с печенью, хронической пневмонией легких и кожными заболеваниями. А операционное лечение катаракты глаз, приведшее к слепоте, было отложено из-за сопутствующих болезней.

За Виктором, проживающим в медицинском учреждении около двух лет, ухаживал персонал больницы. Из-за отсутствия у В.Серякова документов, разместить его в какое-либо госучреждение не представлялось возможным.

Главный врач больницы Алияр Серверов в связи с В.Серяковым обратился к уполномоченному по правам человека в Азербайджанской Республике (омбудсману) Эльмире Сулеймановой.

После переговоров омбудсмана Эльмиры Сулеймановой с посольством России в нашей стране и федеральным омбудсменом России, В.Серяков был обеспечен свидетельством, заменяющим паспорт. Сейчас решаются другие вопросы по его отправке и размещению в России. В сентябре В.Серяков будет отправлен на родину.

Minval.az