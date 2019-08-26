Супруга председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева – Светлана Медведева направила поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджанской Республики госпоже Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

В письме говорится: «Примите мои сердечные поздравления с днем Вашего рождения и наилучшие пожелания. Эрудированная, энергичная и многогранная, Вы воплотили множество важных и благородных проектов в жизнь. Друзья и коллеги отдают должное Вашим прекрасным человеческим качествам – внимательному отношению к людям, интеллигентности, мудрости и порядочности.

Ваша активная и разносторонняя благотворительная деятельность заслуживает особого уважения, почтения и благодарности как со стороны граждан Азербайджанской Республики, так и со стороны мирового сообщества.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, процветания Вам и Вашим близким».

Minval.az