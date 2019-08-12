Есть такой классический пример из серии «как сделать большие деньги на мелочах»: авиакомпания American Airlines, сократив всего одну оливку в салатах, которые подавались пассажирам на борту, сэкономила за год 40 тысяч долларов. Несколько лет назад в мире заговорили о «лоукостерах»: авиакомпании решили убрать из цены билета (и минимального пакета услуг на борту) все, кроме собственно перелета: регистрацию, бортпитание, багаж, кроме небольшой ручной клади — и оказалось, что стоимость билета из Лондона в Вену по принципу «экономим на всем, кроме безопасности» окажется равной стоимости кофе и пары пирожных в венском кафе.

Свой лоукостер есть и в России —«Победа». Тот самый, который в декабре 2016 года открыл регулярный рейс во второй по величине город Армении — Гюмри (лоукостеры часто выбирают «региональные» аэропорты, где стоимость аэродромного обслуживания ниже, чем в столице). Но теперь источник в авиакомпании сообщил ТАСС, что «Победа» приостанавливает рейсы в Гюмри с зимнего сезона: «К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. «Победа» неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива. До конца летнего сезона «Победа» выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов, но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена» —объявил авиаперевозчик.

Сказать, что у «Победы» есть причины, как бы это повежливее, отправить своих армянских партнеров по такому маршруту, который вряд ли значится на аэронавигационных картах — ничего не сказать. В самом деле, если в самолет вместо 120 порций бортпитания погрузили 100, вместо 150 пледов оказалось 80, а из положенных 50 маленьких бутылочек виски в наличии только 10 — это неприятно, но не критично. И вполне можно было бы отделаться шуткой в стиле «самолет «Победа» захотел обеда» и далее по тексту. Но вот недолив топлива — это прямой шаг к авиакатастрофе. Такие неприятности в воздухе — это в лучшем случае вынужденная посадка (и то, если под рукой, то есть под крылом, окажется аэропорт, способный принять такой самолет, если позволит погода, а у летчика хватит мастерства сесть при неработающих двигателях). В худшем…

В Армении попытались все отрицать. Тут же выискали некоего Вардана Алексаняна, который, отрекомендовавшись «директором компании, представляющей интересы «Победы» в Армении», уверенно заявил: «В процессе работы постоянно возникают определенные проблемы, но, главное, что все стороны настроены на то, чтобы должным образом решить их. Именно поэтому, скорее всего, рейсы на зиму не будут отменены. «Победа» как летала, так и будет летать». Но пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова тут же уточнила, что «проблема с рейсами не решена», а представителя авиакомпании в Гюмри у них нет.

И самое главное, у проблем с недоливом авиатоплива в Армении слишком длинный и трагичный «шлейф», чтобы на него можно было не обратить внимания. Наибольший резонанс обсуждение этой стороны жизни армянской авиационной сферы получило после авиакатастрофы 5 мая 2006 года — тогда на подлете к Сочи разбился аэробус А-320 «Армавиа», национального армянского авиаперевозчика. Погибли все 113 человек, находившихся на борту — 8 членов экипажа и 105 пассажиров, включая бывшего главу «Армавиа» Вячеслава Яралова (он летел на похороны своей тещи). В сочинском аэропорту «Адлер» были плохие метеоусловия, летчики решили садиться в Краснодаре, потом все же попытались сесть в Сочи, не смог и на втором заходе самолет упал в море. По официальной версии, причиной стала ошибка пилотов: их банально не подготовили к такой ситуации. Но в нее поверили не все. В числе прочего, говорили, что аэробусу могло просто не хватить топлива. Как утверждали ереванские газеты, было немало случаев, когда самолеты вылетали с полупустыми баками, чтобы заправиться в Сочи более дешевым российским авиакеросином, что при заправке самолетов использовались технические «уловки», в результате чего бортовые регистраторы показывали большее количество горючего, чем то, что реально находилось в баках. Наконец, на форумах рассказывали про «доярок», которые умудрялись откачать керосин прямо из самолетов. После авиакатастрофы в Сочи многие сотрудники «Армавиа» предпочли уволиться, чтобы не стать следующими жертвами.

Теперь же, судя по всему, те же технологии переносят на иностранных перевозчиков, и уже не в Ереване, а в Гюмри. Что означает для Армении настоящую «общенациональную авиакатастрофу».

Напомним: своего национального перевозчика у Армении нет. В 1991 году, после распада СССР, были созданы «Армянские авиалинии», но они были признаны банкротом в 2004 году. Все их рейсы получила образованная в 1996 году «Армавиа», но 1 апреля 2013 года обанкротилась и она. Авиаторам оказались не по карману сборы в родном аэропорту «Звартноц». В Армении это вызвало шок. Здесь говорили о необходимости сохранить кадры, напоминали, что страна находится «в блокаде», и ей просто не обойтись без собственной авиации,..но воз и ныне там, внятного национального авиаперевозчика у Армении все равно нет. В результате гуманитарную помощь в Сирию от имени Армении доставляет российская авиация, а когда местный туроператор, продав гражданам Армении несколько сотен туров в Хургаду и Шарм-аш-Шейх, взял и отменил обещанные им чартеры, правительству пришлось договариваться с греческими авиаторами, чтобы те организовали спецрейсы и вывезли туристов из Египта на родину.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле нынешнего года, встречаясь со студентами экономического факультета Ереванского государственного университета согласился, что национальный перевозчик Армении нужен, , но конкретного плана действий не представил, ограничившись туманными намеками, что его правительство «изучает вопрос». И уныло признал, что с введением политики «открытого неба» гражданская авиация Армении потерпела полный крах: у Армении есть «открытое небо», однако нет национального авиаперевозчика, и республика зависит от иностранных авиакомпаний. К тому же, добавим от себя, уже по горячим следам банкротства «Армавиа» армянские же газеты отмечали, что страну покидают и европейские перевозчики, в том числе Air Baltic и British Airways. Теперь, на фоне скандала с «Победой», нет сомнений, что из этого начнут делать неприятные для Еревана выводы и другие иностранные перевозчики, которым совсем не хочется рисковать из-за бизнеса армянских «доярок» и местных фокусов с авиатопливом. Так что в ближайшее время Ереван вполне может столкнуться еще и с не объявленной официально, но все же вполне очевидной «воздушной блокадой». Просто потому, что есть на карте страны, от которых лучше держаться подальше.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az