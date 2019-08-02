В социальных сетях появилась запись с камер видеонаблюдения из подтрибунного помещения стадиона «Ростов Арена», где 20 июля после матча местного клуба и московского «Спартака» бойцы ОМОНа избили фанатов столичной команды. Одним из первых видео опубликовал телеграм-канал «Мутко против».

На записи видно, как толпа людей в одежде с красно-белой символикой стоит под трибунами, ожидая выхода. Со спины в помещение вбегают сотрудники ОМОН и начинают беспорядочно избивать и толкать фантов. Даже после того, как некоторые болельщики падают на пол, им продолжают наносить удары дубинками.

Как рассказал Znak.com болельщик «Спартака», успевший выйти до начала конфликта, за несколько минут до окончания игры люди начали продвигаться к выходу. «Кто-то хотел избежать давки, кто-то торопился на поезд. Сначала всех выпускали, мы с детьми успели. Но потом единственный выход перекрыли без каких-либо объяснений. Мне друг, с которым мы приехали из Москвы, рассказывал, что в подтрибунке быстро стало очень душно. Просили пропустить хотя бы девушек и детей, но стюарды отвечали грубо и начали теснить толпу решеткой. Но двигаться было уже некуда — сзади тоже люди», — описал он ситуацию.

Minval.az