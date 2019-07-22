Основатель российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обнаружил у телеведущего Владимира Соловьева вид на жительство в Италии. На сайте ФБК опубликована фотография документа.

Вид на жительство в Италии есть также у пятерых детей Соловьева, отмечает «Хартыя’97».

Навальный не пояснил, как снимок оказался в его распоряжении.

Судя по документу, Соловьев получил вид на жительство осенью 2014 года в провинции Комо. Ранее Навальный рассказывал, что у телеведущего есть виллы на озере Комо. Срок действия ВНЖ закончился в ноябре 2016-го, неизвестно, продлил ли его Соловьев.

Основанием для получения ВНЖ было «выбранное место жительства». Италия предоставляет его людям, у которых есть жилье и постоянный источник крупного дохода не от работы по найму.

По данным на 2019 год, доход должен составлять не менее 31 тысячи евро в год. Получившие такой вид на жительство люди должны платить налоги в Италии.

Minval.az