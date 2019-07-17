«Мы осуждаем инцидент, произошедший 14 июля между азербайджанскими пограничниками и местным населением».

Как передаёт Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе в эфире передачи «Diqqət mərkəzi» на Общественном телевидении.

По словам посла, в результате активного вмешательства соответствующих органов обеих сторон инцидент был предотвращён в течение всего нескольких минут.

«Хотелось бы подчеркнуть, что уже ведётся расследование. На основе заявлений министерств иностранных дел (Грузии и Азербайджана) призываю интересующихся данным вопросом граждан уклоняться от провокаций. Нельзя позволить нежелающим нашего благополучия силам раздуть этот вопрос. Надо держаться подальше от провокаций, потому что совершенно очевидно, что это была провокация», — заявил посол.

Он также отметил, что необходимо дать возможность комиссии (по делимитации межгосударственной границы) работать в нормальном и режиме и предоставить объективный материал.

«Уверен, что принятое решение будет направлено на благоденствие наших стран, на дружбу, успех и будущие планы. Мы не должны поддаваться на провокации, должны сторониться их», — заключил З.Патарадзе.

Minval.az