Госсекретарь США Марко Рубио может покинуть администрацию Дональда Трампа, чтобы побороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, главным соперником Рубио в борьбе за президентскую номинацию может стать вице-президент Джей Ди Вэнс.

Собеседники издания утверждают, что Рубио и раньше допускал возможность ухода с поста госсекретаря, однако после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс такая перспектива стала еще более вероятной.

«Рубио на данный момент является ведущим кандидатом на пост (республиканского) кандидата. Он определенно опережает Вэнса. Но он не может баллотироваться, пока занимает пост государственного секретаря, и связь с администрацией в любом случае только навредит его перспективам», – пояснил один из источников.

Одной из причин неудачи республиканцев на выборах издание называет продолжающуюся войну с Ираном. При этом, как отмечает The Independent, Рубио сейчас «уже играет более сдержанную роль» в отношении Исламской Республики, что может оказаться ему на руку в борьбе за президентское выдвижение.