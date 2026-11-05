Президент России Владимир Путин рассказал, что недавно привился от гриппа отечественной вакциной и потом не стал отказываться от занятий спортом. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, проходящем в формате видеоконференции.

«Мне сказали: «Надо сделать прививку». Я говорю: «Пожалуйста». Когда? Я говорю: «Сегодня». Пум – и все!» – рассказал российский лидер.

Он уточнил, что привился примерно две недели назад и перенес вакцинацию без проблем.

«Ничего страшного. Российская прививка работает нормально. Недели две назад примерно. И спортом занимался, не прекращал», – отметил Путин.

Глава государства также призвал членов правительства сделать прививки от гриппа.

