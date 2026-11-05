Премьер-министр Великобритании Энди Бернем исключил приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Манчестере в ноябре 2027 года. Об этом сообщил журналист The Economist Хьюго Гай, опубликовавший в соцсети X ответ британского премьера на вопрос о возможном участии российского лидера.

«Нет», – ответил Бернем на вопрос, пригласят ли Путина на саммит.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пока не знает, приедет ли российский лидер на саммит G20 в США в этом году, но отметил, что был бы рад его визиту.

Саммит G20 в Майами запланирован на 14–15 декабря. Встреча лидеров «Большой двадцатки» в Манчестере пройдет 27–28 ноября 2027 года.