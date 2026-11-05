Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил об отставке на фоне банковского кризиса, из-за которого оказались заморожены счета примерно трех миллионов клиентов Ueno Bank.

«Я принял решение подать в отставку с поста президента республики. Я это делаю, думая о стабильности нашей страны, о социальном мире и о необходимости сохранения наших демократических институтов», – сказал он в обращении к гражданам.

Пенья также попросил прощения у жителей страны и заверил, что главным для него остается возвращение людям их сбережений.

«Сегодня у меня только один приоритет: спокойствие парагвайцев, доверивших свои сбережения нашей финансовой системе… Мое главное желание заключается в том, чтобы возврат этих средств был гарантирован, чтобы Фонд гарантирования вкладов выполнил свою задачу, и чтобы государственные средства и ресурсы, принадлежащие всем парагвайцам, были защищены», – добавил он.

Отставка президента происходит на фоне политического кризиса. В Палате депутатов парламента Парагвая в это время обсуждали возможность запуска процедуры импичмента Пеньи из-за предполагаемого конфликта интересов в ситуации вокруг Ueno Bank.

Согласно конституции страны, после отставки главы государства его полномочия переходят к вице-президенту.