Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета Антониу Коштой участие Европы в переговорах о гарантиях безопасности для Украины и дальнейшие шаги на пути к вступлению страны в ЕС. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, стороны уделили особое внимание подготовке к трехсторонним переговорам в Абу-Даби. Украинская сторона также рассказала Коште о предварительных контактах с представителями США.

Киев настаивает на том, что европейские лидеры должны участвовать в выработке ключевых договоренностей о будущем Украины.

«Когда речь идет о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины, это невозможно обсуждать без представителей Европы. И Антониу поддерживает нашу позицию», – подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили продвижение Украины к членству в Евросоюзе. Они договорились стремиться завершить работу над всеми переговорными кластерами до конца 2026 года, чтобы в следующем году перейти к закрытию отдельных переговорных разделов.

Кроме того, участники встречи рассмотрели новые предложения, которые могли бы ускорить процесс евроинтеграции Украины. Кошта намерен обсудить их с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

