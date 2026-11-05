Предложение Урсулы фон дер Ляйен назвать Канаду «ассоциированным членом» Евросоюза обострило разногласия с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

Поводом для нового спора стала фраза, которую глава Еврокомиссии употребила на саммите в Монреале. Это произошло всего через несколько часов после того, как Германия попыталась исключить упоминание такого статуса из совместного заявления, согласованного всеми 27 странами ЕС.

Ранее сам Мерц предлагал предоставить статус «ассоциированного члена» Украине, которая стремится вступить в Евросоюз. Однако эту идею встретили резкой критикой, в том числе со стороны Киева.

Теперь в Берлине расценивают использование той же формулировки применительно к Канаде как возможный выпад со стороны фон дер Ляйен в адрес инициативы немецкого канцлера.

По оценке Politico, этот спор о формулировках отражает более глубокие разногласия между Мерцем и главой Еврокомиссии по поводу того, как должен развиваться и управляться Евросоюз.