Первая леди США Мелания Трамп призвала использовать опыт гуманитарной миссии в Олешках для поиска путей к прочному миру между Россией и Украиной.

«Сейчас мы должны использовать ту смелость, которую проявили в Олешках, чтобы найти общие точки соприкосновения, руководствуясь общим стремлением облегчить страдания невинных людей. Вместе мы можем создать нечто более прочное, чем просто временное прекращение огня. Давайте рассматривать Олешки как искру в мире тьмы, способную высветить лучшее в человечестве, создадим мощный огонь мира, видимый всему миру, зажжëм надежду, способствуя сотрудничеству и проложим путь к прочному миру», – заявила первая леди США, выступая в Белом доме по гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области.

Кроме того, Трамп передала послания высокопоставленным представителям России и Украины, которые должны доставить их президентам своих стран.

Тем временем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что Владимир Путин высоко ценит миротворческие усилия американского лидера Дональда Трампа по Украине. По его словам, команды двух стран продолжают работать над мирной сделкой «для урегулирования украинского кризиса».

Украинская делегация в ходе встречи вручила Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени.

В свою очередь, Дмитриев подарил первой леди США картину, написанную 11-летней Лидией, которая переехала из Олешек в Туапсе. На картине была надпись: «Я люблю Меланию».

По данным СМИ, во время встречи в Белом доме представители России и Украины сидели бок о бок. Так, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия расположился рядом с Дмитриевым, а уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец – с российским омбудсменом Яной Лантратовой.





