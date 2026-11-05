Президент России Владимир Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, который находится с визитом в Москве. О встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Мохсена Резаи», – сказал он.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Резаи в Москву, подробности переговоров пока не приводятся.

Ранее агентство Tasnim сообщало о телефонном разговоре Путина и Резаи, в ходе которого обсуждалась в том числе обстановка на Ближнем Востоке.